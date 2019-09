Die russische Regierung hat verhalten auf das Ausscheiden des US-Sicherheitsberaters Bolton reagiert.

Der stellvertretende Außenminister Riabkow sagte in Moskau, die Neubesetzung von Posten in der US-Regierung habe in der Vergangenheit nicht zu einer Verbesserung der Beziehungen geführt. Präsident Trump hatte Bolton gestern entlassen und dies mit Meinungsverschiedenheiten begründet. Der bisherige Sicherheitsberater galt als Hardliner in den Auseinandersetzungen mit Nordkorea, Russland und dem Iran. Außenminister Pompeo betonte, Boltons Ausscheiden dürfe nicht als Strategiewechsel der USA interpretiert werden.



Ein Mitarbeiter des iranischen Präsidenten Ruhani erklärte dagegen, die Personalentscheidung sei ein klares Zeichen dafür, dass die amerikanische Strategie des maximalen Drucks gescheitert sei.