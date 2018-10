Die Bahn-Schnellstrecke zwischen Frankfurt am Main und Köln ist gesperrt.

Grund ist ein Brand an Bord eines ICE. Die mehr als 500 Menschen an Bord wurden nicht verletzt. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, ist ein Wagen des Zuges vollständig zerstört worden. Das Feuer brach nahe Kleinmaischeid bei Montabaur in Rheinland-Pfalz aus. Wann die Zugstrecke zwischen Frankfurt und Köln wieder freigegeben wird, ist unklar. Wegen des Brandes wurde zeitweise auch die nahe an der Bahntrasse gelegene und vielbefahrene Autobahn 3 gesperrt.