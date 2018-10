Bahnreisende zwischen Frankfurt und Köln müssen sich nach einem Brand in einem ICE über mehrere Tage auf Zugausfälle und erhebliche Verspätungen einstellen.

Die Hochgeschwindigkeits-Strecke bleibe mindestens dieses Wochenende gesperrt, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mit. Züge würden derzeit über die alte Rheinstrecke umgeleitet, was etwa eineinhalb Stunden länger dauere.



Ein ICE war am Morgen in der Nähe von Montabaur aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Zug mit mehr als 500 Passagieren wurde evakuiert. Die Trasse zwischen Köln und dem Rhein-Main-Gebiet ist eine der wichtigsten Strecken im gesamten Netz der Bahn. In Frankfurt findet noch bis Sonntag die Buchmesse statt.