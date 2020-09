Vier Tage nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria haben die ersten Migranten ein neues provisorisches Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos bezogen.

Nach Angaben der Polizei wurden bis zum Abend rund 200 Menschen aufgenommen. Weitere Flüchtlinge sollten demnach noch Gesundheits- und Sicherheitstests durchlaufen. Die Behörden wollen unter anderem ausschließen, dass sich im neuen Lager namens Kara Tepe das Coronavirus ausbreitet. Die Abriegelung von Moria wegen mehrerer Covid-19-Fälle hatte am Dienstag zu Unruhen geführt, in deren Folge die Feuer auf dem Gelände ausbrachen. In Kara Tepe sollen 3.000 Menschen Platz finden. In Moria lebten mehr als 12.000.



Gestern protestierten Migranten auf Lesbos gegen die Unterbringung in einem neuen Lager. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

