Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron wollen nach dem Großfeuer im griechischen Flüchtlingslager Moria zusammen mit anderen EU-Ländern 400 unbegleitete Minderjährige aufnehmen.

Die Zahl gilt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin für alle teilnehmenden Länder. Wie viele Menschen Deutschland übernehmen würde, steht noch nicht fest. Die griechische Regierung hat unterdessen einer schnellen Verlegung weiterer Flüchtlinge nach dem Brand eine Absage erteilt. Bislang wurden 400 Minderjährige, die ohne Begleitung ihrer Eltern unterwegs sind, von der Insel Lesbos in die Hafenstadt Thessaloniki geflogen.



In Deutschland war zuletzt der Druck auf Innenminister Seehofer gewachsen, einen Teil der Menschen aus Moria in der Bundesrepublik aufzunehmen. Die SPD-Politikerin und Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Barley, sagte im ZDF, Länder und Kommunen seien zur Aufnahme bereit und es wäre zynisch, dieses Angebot nicht anzunehmen. Bisher pocht Seehofer darauf, dass es zuerst eine europäische Lösung zur Verteilung der Migranten geben müsse.



Linkspartei und Grüne sprachen sich ebenfalls dafür aus, Menschen aus Moria aufzunehmen. Die AfD hatte bereits gestern deutlich gemacht, dass sie die Aufnahme von Migranten ablehnt.



Pro Asyl kritisierte es als "Ablenkungsmanöver", dass Seehofer eine Aufnahme an eine vorhergehende europäische Einigung knüpft. Wer so argumentiere, suche ein Alibi für das Nichthandeln. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, sagte der "Passauer Neuen Presse", eine europäische Übereinkunft wäre wünschenswert. Wenn das nicht möglich sei, müsse Deutschland mit anderen bereitwilligen Ländern vorangehen.



Mehrere Bundesländer und Kommunen hatten ebenfalls angeboten, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Die Entscheidungshoheit liegt aber beim Bund. Laut Innenministerium muss die Aufnahme "zumindest im Einvernehmen" mit der Bundesregierung erfolgen. Das sei seit Jahrzehnten die Rechtslage - und daran wolle Seehofer auch nichts ändern.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.