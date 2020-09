Nach Brand in Moria

Auf Lesbos sind die ersten Maßnahmen angelaufen, die Migranten aus dem zerstörten Lager Moria anderweitig unterzubringen.

Wie der staatliche griechische Rundfunk meldete, wurden 165 unbegleitete Minderjährige in die Hafenstadt Thessaloniki geflogen. Weitere 240 sollen im Laufe des Tages folgen. Für die meisten anderen obdachlos gewordenen Migranten sollen Schiffe, eine Fähre und Zelte bereitgestellt werden. Die vergangene Nacht verbrachten viele auf den Straßen rund um das zerstörte Lager. Die Polizei stoppte unter Einsatz von Tränengas einige jugendliche Migranten, die versuchten, in die Hauptstadt von Lesbos zu gelangen. Die griechischen Behörden befürchten eine Ausbreitung des Coronavirus, auf das 35 Bewohner von Moria positiv getestet wurden.



Mehrere kleine Feuer, die gestern Abend in Moria ausgebrochen waren, wurden inzwischen gelöscht.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.