Bundesinnenminister Seehofer hat angekündigt, dass Deutschland bis zu 150 minderjährige Flüchtlinge und Migranten aus dem zerstörten Lager Moria von der griechischen Insel Lesbos aufnimmt. Der CSU-Politiker sagte in Berlin, insgesamt zehn EU-Staaten hätten zugesagt, unbegleitete Kinder und Jugendliche aus Moria bei sich unterzubringen. Deutschland und Frankreich würden die meisten übernehmen.

Seehofer betonte, durch die Zerstörung des Flüchtlingslagers auf der Insel Lesbos sei eine besondere humanitäre Notlage entstanden. Jetzt gehe es vor allem darum, die Hilfe in dem Lager vor Ort zu organisieren. Dabei stehe die Bundesregierung in engem Kontakt zur Regierung in Athen. Diese habe eine Bedarfsliste übermittelt, die von deutschen Stellen geprüft werde. Seehofer warb noch einmal für eine gemeinsame Asylpolitik der Europäischen Union.



EU-Migrationskommissar Schinas, der per Video zugeschaltet war, verwies darauf, dass es der Europäischen Union 2016 nicht gelungen sei, sich auf eine gemeinsame Haltung in der Flüchtlingsfrage zu verständigen. Als Grund nannte er die Blockadehaltung einiger Regierungen. Jetzt solle es einen weiteren Anlauf geben. Schinas kündigte an, dass die Brüsseler Behörde Ende des Monats neue Vorschläge machen werde.

Welche Hilfsmaßnahmen sind schnell umzusetzen?

Insgesamt geht es zunächst um rund 400 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Auch die Niederlande erklärten sich bereit, hundert Flüchtlinge aufzunehmen. Bundeskanzlerin Merkel betonte, Deutschland werde außerdem sofort dabei helfen, eine neue und bessere Unterbringung für die von dem Brand Betroffenen zur Verfügung zu stellen. Frankreichs Präsident Macron bestätigte bei einem Besuch in Korsika, dass er gemeinsam mit Merkel eine europäische Initiative zur Aufnahme der Menschen plane. Die Zahl von 400 sei nur eine ungefähre Größenordnung und könne sich im Laufe der Gespräche noch ändern, hieß es aus Verhandlungskreisen. Sie hänge auch von den Wünschen der griechischen Regierung ab.



Auch der Bundestag debattiert heute auf Antrag der Linksfraktion über die mögliche Aufnahme der Flüchtlinge und Migranten. Die Linken fordern die Bundesregierung dazu auf, "in einem ersten Schritt die rund 13.000 Menschen, die durch die Brände in Moria obdachlos geworden sind, aufzunehmen, soweit diese nicht in andere aufnahmebereite Länder möchten".

Hilfsorganisationen schalten sich ein

Deutsche Hilfsorganisationen fordern die sofortige Evakuierung der Flüchtlinge von der griechischen Insel Lesbos. Es brauche einen konzertierten europäischen Rettungsplan, heißt es in einem Offenen Brief, der unter anderem von Pro Asyl, Amnesty International, Caritas und der Diakonie unterzeichnet ist. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft müsse sich unverzüglich dafür einsetzen. Die Brandkatastrophe im Lager Moria und die beschämende Lage dort seien das direkte Ergebnis einer verfehlten Flüchtlingspolitik. Bundesentwicklungsminister Müller verlangte ebenfalls sofortige Hilfe. Dabei müssten auch erwachsene Migranten aus Moria in Deutschland aufgenommen werden, sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen".



In einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel erklärten sich zehn große deutsche Kommunen bereit, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Zu den Unterzeoichnern gehören die Stadtoberhäupter unter anderem von Freiburg, Hannover, Köln und Potsdam.

Dritte Nacht in Folge unter freiem Himmel

Angesichts wachsender Spannungen auf der Insel Lesbos hat die griechische Regierung die Polizeikräfte dort verstärkt. Nach Angaben des Staatsfernsehens trafen heute früh mehrere Busse mit Bereitschaftspolizisten sowie zwei Wasserwerfer in Mytilini ein. Auf Lesbos herrschen nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria chaotische Zustände. Tausende Flüchtlinge verbrachten die dritte Nacht in Folge im Freien. Anwohner blockieren immer wieder Zufahrtsstraßen zu jenen Orten, an denen die Migranten provisorisch untergebracht werden sollen.



Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, fordert mehr Anstrengungen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der Flüchtlingsfrage. Die Bundesregierung müsse die Probleme lösen, sagte Göring-Eckardt im Deutschlandfunk mit Blick auf die Lage im griechischen Lager Moria, wo sich die Politikerin derzeit aufhält. Die Situation der Flüchtlinge beschrieb sie als schrecklich und auch als surreal. Bei jeder anderen Katastrophe mitten in Europa wäre sofort Hilfe da. Hier würden die Menschen aber alleingelassen. Deutschland müsse vorangehen und mit anderen Länder eine "Koalition der Willigen" bilden. Es müsse dafür gesorgt werden, dass Humanität und Ordnung zusammen kämen und es entsprechende Verfahren gebe. Göring-Eckardt plädierte dafür, dass Länder, die bereit seien, Flüchtlinge aufzunehmen, mehr Geld erhalten sollten. Die Menschen in Moria einfach auf der Straße zu lassen, sei jedenfalls keine Lösung. Das Pochen auf eine europäische Antwort komme ihr immer mehr wie eine Ausrede vor, betonte die Grünen-Politikerin.



Das auf der Insel Lesbos gelegene Lager war durch einen Brand zerstört worden, mehr als 12.000 Menschen wurden obdachlos.

