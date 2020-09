Mehrere EU-Staaten sind einer Bitte Griechenlands gefolgt und haben zugesagt, minderjährigen Flüchtlingen aus dem zerstörten griechischen Lager Moria Schutz zu gewähren. Dabei geht es zunächst um rund 400 unbegleitete Kinder und Jugendliche. Kanzlerin Merkel sagte auf einer Veranstaltung in Berlin, Deutschland und Frankreich würden sich daran beteiligen.

Auch die Niederlande erklärten sich bereit, hundert Flüchtlinge aufzunehmen. Merkel betonte, Deutschland werde außerdem sofort dabei helfen, eine neue und bessere Unterbringung für die von dem Brand Betroffenen zur Verfügung zu stellen. Frankreichs Präsident Macron bestätigte bei einem Besuch in Korsika, dass er gemeinsam mit Merkel eine europäische Initiative zur Aufnahme der Menschen plane. Die Zahl von 400 sei nur eine ungefähre Größenordnung und könne sich im Laufe der Gespräche noch ändern, hieß es aus Verhandlungskreisen. Sie hänge auch von den Wünschen der griechischen Regierung ab.

Welche Hilfsmaßnahmen sind schnell umzusetzen?

Bundesinnenminister Seehofer und der Vizepräsident der EU-Kommission, Schinas, wollen am Vormittag über die aktuelle Lage nach dem Feuer und die Hilfsmaßnahmen berichterstatten. Schinas war persönlich auf Lesbos, um sich vor Ort das Ausmaß der Zerstörung des Lagers Moria zu machen. Er wird per Video aus Athen zugeschaltet.



Auch der Bundestag debattiert heute auf Antrag der Linksfraktion über die mögliche Aufnahme der Flüchtlinge und Migranten. Die Linken fordern die Bundesregierung dazu auf, "in einem ersten Schritt die rund 13.000 Menschen, die durch die Brände in Moria obdachlos geworden sind, aufzunehmen, soweit diese nicht in andere aufnahmebereite Länder möchten".



Das auf der Insel Lesbos gelegene Lager war durch einen Brand zerstört worden, mehr als 12.000 Menschen wurden obdachlos.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.