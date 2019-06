Israel hat die Lieferung von Treibstoff für ein Kraftwerk im Gaza-Streifen gestoppt.

Die Versorgung werde vorerst eingestellt, erklärten die Behörden. Betroffen ist das einzige Kraftwerk in dem Palästinensergebiet. Israel reagiert mit dem Lieferstopp auf zahlreiche Brandballons, die militante Palästinenser nach Israel schicken. Seit gestern lösten sie 15 Feuer aus.



In Bahrain beginnt am Abend eine zweitägige Nahostkonferenz unter Federführung der USA. Dabei soll der wirtschaftliche Teil eines Friedensplans vorgestellt werden, den Präsidentenberater Kushner erstellt hat.