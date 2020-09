Vor der nächsten Verhandlungsrunde über ein Brexit-Anschlussabkommen hat die Bundesregierung von Großbritannien mehr Entgegenkommen gefordert.

Konkret nannte Regierungssprecher Seibert die Themen Fischerei und Wettbewerbsbedingungen. Er bekräftigte, dass sich die Bundesregierung auch auf den Fall vorbereite, dass keine Einigung zustande komme.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen rief die Regierung in London zur Einhaltung des Brexit-Austrittsvertrages auf. Das sei eine Verpflichtung nach internationalem Recht und Voraussetzung für die künftige Partnerschaft Großbritanniens mit der EU, schrieb von der Leyen auf Twitter.



Die britische Regierung wies einen Medienbericht zurück, sie werde sich nicht an die Brexit-Vereinbarungen mit der Europäischen Union halten. Die Regierung bleibe den Abmachungen über das Ausscheiden aus der EU sowie den Festlegungen bezüglich Irlands verpflichtet, hieß es in einer Stellungnahme.



Großbritannien war am 31. Januar aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende gilt eine Übergangsphase. Brüssel und London wollen in der verbleibenden Zeit ihre künftigen Beziehungen regeln und vor allem ein Handelsabkommen vereinbaren.