In den Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Nach-Brexit-Abkommen erhöht London den Druck. Premierminister Johnson verlangt ein Ergebnis bis Mitte Oktober, droht erneut mit einem No-Deal-Brexit - und stellt Medienberichten zufolge die offene Grenze zwischen Nordirland und Irland in Frage. Der EU-Chefunterhändler reagiert gereizt.

Das Büro von Johnson veröffentlichte Auszüge aus einer Rede, die der Premierminister heute halten will. Darin heißt es, wenn sich die Unterhändler der EU und Großbritanniens bis zum EU-Gipfel am 15. und 16. Oktober nicht auf ein Freihandelsabkommen einigten, solle man akzeptieren, dass beide Seite künftig getrennte Wege gingen. Ein Abkommen für die Zeit ab Januar 2021 sei nur dann möglich, wenn die EU-Unterhändler ihre aktuellen Positionen überdenken würden.

Achte Verhandlungsrunde beginnt am Dienstag

Die nächste Verhandlungsrunde beginnt morgen in London. Die Übergangsphase nach dem Brexit, der am 31. Januar 2020 vollzogen wurde, endet am 31. Dezember. Bis dahin ist Großbritannien noch Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion. Ohne Anschlussvereinbarung käme es Anfang kommenden Jahres zu einem harten wirtschaftlichen Bruch mit der Einführung von Zöllen und anderen Handelshemmnissen.



Johnson betont in seiner Rede dennoch, ein "No-Deal-Brexit" wäre ein "guter Ausgang für das Vereinigte Königreich". Großbritannien werde "mächtig florieren". Britische Unternehmen hegen Zweifel daran. Frachtfirmen befürchten beispielsweise Blockaden an Häfen und massive Engpässe bei der Lieferung wichtiger Verbrauchsgüter.



Der EU-Chefunterhändler Barnier reagierte mit Kritik auf die für heute angekündigten Äußerungen des britischen Premierministers. In einem Interview mit dem Radiosender "France Inter" warf er Johnson vor, sich die Rosinen herauspicken zu wollen.

Streitpunkt: offene Grenze zwischen Nordirland und Irland

Für zusätzlichen Unmut zwischen Brüssel und London könnte ein Gesetz sorgen, das die britische Regierung nach übereinstimmenden Medienberichten am Mittwoch auf den Weg bringen will. Laut "Financial Times" und "Guardian" würden dadurch bereits getroffene Vereinbarungen verwässert, wonach die Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland offen bleiben soll. Brexit-Hardliner lehnen das ab, weil Nordirland damit an bestimmte EU-Regeln gebunden bliebe. Die Beibehaltung der offenen Grenze in Frage zu stellen, könnte zum Abbruch der Gespräche über ein Handelsabkommen mit Großbritannien führen. Barnier erklärte, das Nordirland-Protokoll sei entscheidend für die Integrität des EU-Binnenmarktes.