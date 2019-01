Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Parlament für eine Denkpause ausgesprochen.

Er betrachte dies als Chance, die dazu führen könne, dass man in Gesprächen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien vernünftige Lösungen finde, sagte Altmaier der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst müsse man aber abwarten, bis die britische Politik ihre Position gefunden habe. Ein ungeordneter Brexit würde Arbeitsplätze kosten, besonders in Großbritannien, aber auch im übrigen Europa.



Am Abend stimmt das britische Parlament über einen Misstrauensantrag gegen Premierministerin May ab.