Die Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach dem Brexit sind unterbrochen worden.

Die Verhandlungsführer beider Seiten, Barnier und Frost, teilten mit, es sei unmöglich, eine Einigung zu finden. Barnier betonte, nach einer Woche intensiver Gespräche seien die Bedingungen für ein Abkommen nicht erfüllt. Es gebe nach wie vor erhebliche Differenzen etwa über einheitliche Wettbewerbsbedingungen und Fangrechte in der Fischerei. Daher werde man eine Pause in den Beratungen einlegen. Morgen wollen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der britische Premierminister Johnson über den Stand der Gespräche sprechen.



Zum Jahreswechsel endet die Übergangsphase nach dem britischen EU-Austritt. Sollte es bis dahin keine Einigung geben, drohen vom kommenden Jahr an

Zölle und Handelshürden zwischen Großbritannien und der EU.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.