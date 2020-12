Die Europäische Union und Großbritannien haben sich auf Regeln für die künftigen Handelsbeziehungen geeinigt.

Die britische Regierung erklärte, es gebe einen Deal. Zuvor hatten bereits EU-Kreise die Einigung bestätigt. Besonders umstritten war bis zuletzt die Frage der Fischereirechte.



Die Vereinbarungen sollen ab Januar vorläufig in Kraft treten, weil die Zeit für ordentliche Beratungen im Europäischen Parlament bis zum Jahresende nicht mehr reicht. Zudem müssen die 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Das Parlament in London könnte das Abkommen am 30. Dezember ratifizieren.



Die Gespräche über die Handelsvereinbarung für die Zeit nach dem Auslaufen der Brexit-Übergangsphase liefen seit Monaten. Ohne Einigung auf ein Abkommen hätten zu Beginn des neuen Jahres die Regeln der Welthandelsorganisation gegolten. Für diesen Fall hatten Experten höhere Zölle und Chaos an den Grenzen befürchtet.

