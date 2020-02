Die Europäische Union und Großbritannien haben ihre teils erheblich voneinander abweichenden Vorstellungen für ihre künftigen Wirtschaftsbeziehungen bekannt gegeben.

EU-Chefunterhändler Barnier sagte in Brüssel, zwar wolle man London ein "ehrgeiziges" Handelsabkommen anbieten. Allerdings müsse sich das Land dafür zu einem fairen Wettbewerb verpflichten. Dazu gehöre vor allem, EU-Standards nicht zu unterlaufen. Zudem brauche es zwingend eine Einigung im Streit um Fischereirechte in britischen Gewässern. Der britische Premierminister Johnson erklärte seinerseits in einer Rede vor Geschäftsleuten, sein Land wolle sich den EU-Regeln nicht unterwerfen. Großbritannien werde auch so die höchsten Standards etwa im Umweltschutz oder bei Arbeitnehmerrechten einhalten. Notfalls werde es eben kein Abkommen geben, betonte Johnson.



Mit dem EU-Austritt bleibt das Land noch bis zum Ende des Jahres im Binnenmarkt und in der Zollunion. Diese Übergangsphase wollen beide Seiten nutzen, um ihre künftigen Beziehungen zu regeln.