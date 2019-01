Nach der Ablehnung des Brexit-Vertrags durch das britische Parlament fordern Politiker in Deutschland Klarstellungen.

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Barley, sagte, London müsse zügig Vorschläge machen, wie das weitere Verfahren aussehen könne. Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen schloss sie aus. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Graf Lambsdorff. Er erneuerte zudem seine Forderung nach einem Sondergipfel der EU. Zuvor müssten allerdings die weiteren Pläne der britischen Premierministerin May abgewartet werden. Bundeskanzlerin Merkel hatte erklärt, man habe noch Zeit zu verhandeln und eine Lösung zu finden. Sie forderte May ebenfalls auf, zu erklären, wie es weitergehen solle.



Gestern Abend hatte das britische Parlament den EU-Austrittsvertrag mit klarer Mehrheit abgelehnt. Großbritannien will die Europäische Union offiziell am 29. März verlassen.