Die Europäische Union und Großbritannien wollen ihre Gespräche über die künftigen Beziehungen über die heute zuende gehende Frist hinaus fortsetzen.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bestätigte dies in Brüssel. Sie sprach von konstruktiven und nützlichen Gesprächen mit dem britischen Premierminister Johnson. Eine Fortsetzung der Verhandlungen sei zu diesem Zeitpunkt verantwortungsbewusst, so von der Leyen. Ursprünglich hatte es geheißen, gelinge heute keine Einigung, werde es kein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Auslaufen der Übergangsphase geben. Am 31. Dezember endet die Phase, in der die Briten nach dem Brexit noch EU-Regeln anwenden müssen.



Hauptstreitpunkte für eine Einigung für die Zeit danach waren zuletzt vor allem Fischereirechte und Regeln für einen fairen Wettbewerb.

