Nach dem Brücken-Einsturz in Genua hat die italienische Regierung mit der Verstaatlichung der Autobahnen gedroht.

Vize-Ministerpräsident di Maio sagte im italienischen Rundfunk, wenn die Betreiber nicht in der Lage seien, ihre Aufgaben zu erfüllen und mehr in die Sicherheit zu investieren, müsse der Staat die Autobahnen übernehmen.



Zwei Tage nach dem Brückeneinsturz dauert die Suche nach Überlebenden an. Bislang konnten 16 Menschen aus den Trümmern gerettet werden, viele von ihnen befinden sich jedoch in einem kritischen Zustand. Bis gestern Abend wurden 39 Tote bestätigt. Für sie soll es am Samstag eine Trauerfeier und einen Tag der Staatstrauer geben.