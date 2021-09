Nach der Bundestagswahl erwartet der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, von den in Frage kommenden Parteien eine zügige Regierungsbildung.

Er sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik sei die Dringlichkeit, schnell Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, so hoch gewesen. Besonders die Bereiche Klimaschutz sowie digitale und soziale Transformation erforderten ein rasches Handeln. Auch der Industrieverband BDI, der Zentralverband des Deutschen Handwerks und der Digitalverband Bitkom warnten vor einer langen Regierungsbildung.



Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Fuest, forderte von der künftigen Bundesregierung bessere Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft. Er verlangte im Münchner Merkur beschleunigte staatliche Investitionen in die digitale Infrastruktur sowie leichtere Abschreibungsbedingungen für private Investitionen. Steuererhöhungen lehnte er ab.



Mehr Informationen und Entwicklungen finden Sie in unserem Blog zur Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.