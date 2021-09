Nach der Bundestagswahl erwartet der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, von den in Frage kommenden Parteien eine zügige Regierungsbildung.

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik sei die Dringlichkeit, entsprechende Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, so hoch gewesen, sagte Fratzscher im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Parteien hätten keine Zeit zum Abtasten und für strategische Spielchen. Ein "Weiter so" dürfe es nicht geben. Besonders die Bereiche Klimaschutz sowie digitale und soziale Transformation erforderten ein rasches Handeln. Die Parteien seien sich jedoch dem besonderen Handlungsdruck bewusst, so dass er auf eine Vereidigung eines neuen Kabinetts spätestens im November hoffe, erklärte Fratzscher.



