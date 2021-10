Vor den Verhandlungen über eine Bundesregierung gibt es Debatten über die Besetzung der Sondierungsteams.

Wie die "Rheinische Post" und "Der Spiegel" berichten, kritisiert die CSU vor allem die Größe der zehnköpfigen CDU-Mannschaft. Darüber herrsche intern "völliges Unverständnis", heißt es unter Berufung auf nicht näher genannte Kreise. Bei der CSU sei man der Auffassung, für solche Verhandlungen brauche man ein schlankes Team. Es sei kontraproduktiv, dafür zehn Leute zu nominieren.



Außerdem beklagten die Christsozialen demnach, dass die Terminfindung mit der Schwesterpartei so schwierig gewesen ist. CSU-Generalsekretär Blume wies ausdrücklich darauf hin, dass man schon länger für Gespräche bereitgestanden hätte. Auf Twitter schrieb er: "Freuen uns auf das Gespräch mit der FDP. Gut, dass dies nun vereinbart ist. PS: Wir hätten schon die ganze Woche gekonnt."



Bündnis 90/Die Grünen wird mit Blick auf deren Sondierungsteam vorgeworfen, an ihren eigenen Ansprüchen der Diversität zu scheitern. Anlass ist, dass in dem ebenfalls zehnköpfigen Verhandlungsteam nicht eine einzige Person mit Migrationsgeschichte berücksichtigt wurde. Mehrere Zeitungen haben das Thema aufgegriffen, darunter die TAZ und "Die Welt".



Am Wochenende sollen die ersten offiziellen Sondierungsgespräche zwischen den Parteien beginnen.



