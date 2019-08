Der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung, Nooke, hat seine Reaktion auf die Rassismusvorwürfe gegen Schalke-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies verteidigt.

Er lege Wert darauf, dass er Tönnies in keiner Weise verteidigt habe, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielmehr habe er seine Wortwahl als völlig inakzeptabel bezeichnet. Seine Aussage sei auch in keiner Weise relativierend gemeint gewesen. Zugleich bedauerte er den CDU-Austritt des früheren Fernsehkommissars ("Der Alte") und Bundestagsabgeordneten Charles M. Huber, der seinen Schritt mit Nookes Äußerung begründet hatte.



Tönnies hatte Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert und gesagt, besser solle man jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Nooke hatte hierauf gefordert, eine ehrliche Debatte zu führen. Die von Tönnies angesprochenen Probleme wie das Verschwinden des Regenwalds und das Bevölkerungswachstum auf dem afrikanischen Kontinent seien real und darüber müsse gesprochen und gegebenenfalls kontrovers diskutiert werden.