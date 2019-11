Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer geht nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther gestärkt aus dem Bundesparteitag in Leipzig hervor.

Günther sagte im Deutschlandfunk, Kramp-Karrenbauer habe den Kritikern innerhalb der Partei den Wind aus den Segeln genommen. Sie habe ein Zukunftsbild entworfen, zu dem es eine breite Zustimmung in der CDU gebe. Kramp-Karrenbauer sagte der "Saarbrücker Zeitung", ihre Partei wolle weiter Verantwortung tragen in der Koalition. Mit Blick auf den anstehenden Parteitag der SPD sagte sie, man müsse sich aber auf alle Szenarien einstellen. Auch für einen Wahlkampf sei die CDU gut aufgestellt.



In der SPD gibt es nach wie vor Überlegungen, die Große Koalition zu verlassen. Nach Einschätzung von Finanzminister und Parteivize Scholz sind die Stimmen aber leiser geworden.