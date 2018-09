In Köthen geht sie um, die große Angst: Keinesfalls soll die Bachstadt in Zukunft in einem Atemzug mit dem sächsischen Chemnitz genannt werden. Und deswegen hat man auch den Rechtsstaat mächtig in Stellung gebracht. Die Bilder von einem wütenden Mob, sie sollten um alles in der Welt vermieden werden. Mehrere Hundertschaften, gar ein Wasserwerfer standen und stehen bereit, falls die Dinge in Köthen aus dem Lot geraten. Und das hat erst mal geklappt. Vordergründig zumindest.

Doch reicht das aus? Denn der wütende Mob, die Rechtsextremen sind auch in Köthen unterwegs. Und es reihen sich – wie in Chemnitz – wieder die sogenannten besorgten Bürger mit ein. Familien mit Kindern, der bürgerliche Mitläufer, der Nachbar. Und genau da hätten der CDU-Ministerpräsident Haseloff, der CDU-Innenminister Stahlknecht klare Kante zeigen sollen, ja müssen.

Die Politik muss endlich Klartext sprechen

Es reicht nicht aus, die Köthener Stadtgesellschaft zur Besonnenheit aufzurufen. Richtige Worte, aber irgendwie selbstverständlich. Was fehlt: Klare Kante in Richtung der Menschen, die sich hinter den Neonazis einreihen. Wer Drohungen, dass man Journalisten in dunkle Keller werfen wolle, wer Gewaltaufrufe gegen Flüchtlinge – die man zuhause "stellen" solle – oder wer Worten wie "Rassenkrieg" klammheimlich und kopfnickend Beifall zollt, der macht sich mit der Sache der Neonazis gemein. Und das muss man unmissverständlich und laut sagen. Sodass es auch jeder hört. Das muss das Anliegen eines jeden Demokraten sein. Kritik darf, ja soll geäußert werden, aber Aufruf zum Hass, das darf man nicht dulden. Da sind Überschriften, fette Schlagzeilen gefordert.

Doch stattdessen sagt der Ministerpräsident, der Rechtsextremismus sein kein ostdeutsches Phänomen. Richtig. Aber im Osten haben es die Rechtsextremen leider leichter bürgerliche Mitläufer zu mobilisieren. Und warum sagt der Regierungschef nicht: "Liebe Landsleute, das geht nicht, lasst die Finger davon. Ansonsten seid auch ihr: Brandstifter!"

Und dann wäre da noch die Polizei. Sie hat stillschweigend zugeschaut, zugehört, als mit sich überschlagender Stimme gegen Flüchtlinge gehetzt wurde. Wenn man die Augen schloss, fühlte man sich in dunkelste Zeiten versetzt. Man hätte die Kundgebung dann spätestens beenden müssen, als ein bekannter Rechtsextremer die Masse zur Selbstjustiz aufwiegeln wollte. Da hätte der Rechtsstaat klare Flagge zeigen müssen: So nicht. Das ist nicht mehr durch die freie Meinungsäußerung gedeckt.

Nun kann man fragen: "Warum passierte das nicht?" War die Polizei überfordert, will sie es nicht hören oder hatte man gar Angst, die Situation würde aus dem Ruder laufen? Wer fragt, bekommt keine klaren Antworten.

Wann kommt der Aufstand der Anständigen in Ostdeutschland?

Was man aber erlebt: Städte wie Chemnitz oder Köthen, für Ausländer, für Flüchtlinge sind sie ein gefährliches Pflaster.

Jetzt ist die Zivilgesellschaft gefordert. Und zwar in Köthen selbst. Man braucht keine Reisenden aus der Ferne, keine Erklärer, die erzählen, wie Demokratie funktioniert. Der "Aufstand der Anständigen", er muss endlich aus der Mitte der Gesellschaft kommen. In Köthen und überall in Ostdeutschland.

Und das ist die Chance, die Köthen hat. Heute Abend schon, wenn wieder die Rechtsextremen auf die Straße gehen. Die Mitte der Gesellschaft muss es als rote Linie brandmarken, wenn man sich hinter Neonazis stellt. Und die Politik, die Polizei muss diesen Menschen dann beiseitestehen. Wohlklingende Worte reichen da nicht aus.

Christoph Richter, aufgewachsen am Rande Ost-Berlins, studierte in Hamburg und Madrid Soziologie, Germanistik und Philosophie. 2004 gründete er in Berlin ein Radio-Korrespondenten-Büro und arbeitete von dort für alle Hörfunkwellen der ARD, die Deutsche Welle, den ORF und natürlich die Programme von Deutschlandradio. Seit 2013 ist er Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt.