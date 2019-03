Die rechte Identitäre Bewegung in Österreich steht im Verdacht, eine Verbindung zum mutmaßlichen Attentäter von Christchurch zu haben.

Wie das Innenministerium in Wien mitteilte, ist deshalb die Wohnung von Mitbegründer Sellner durchsucht worden.



Bei der Gewalttat in Neuseeland hatte ein Rechtsextremist 50 Menschen erschossen. Der Täter spendete den Angaben aus Wien zufolge Anfang 2018 eine Summe von 1.500 Euro an die Identitäre Bewegung. Deshalb geht die Staatsanwaltschaft Graz nun dem Anfangsverdacht der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung nach.



Sellner weist die Vorwürfe in einem Video zurück. Er habe mit dem Täter und der Tat nichts zu tun. Die Spende habe der Identitären Bewegung schaden sollen, betont Sellner. Das Geld gehe nun an eine karitative Einrichtung.



Der tatvedächtige Australier war dem österreichischen Innenministerium zufolge im November 2018 durch Österreich gereist. Er soll dort mehrere Städte besucht haben.