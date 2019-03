Eine Woche nach dem Anschlag auf Muslime in Christchurch mit 50 Toten beraten die Außenminister zahlreicher islamischer Staaten in Istanbul über Konsequenzen.

Als Gast sprach der neuseeländische Vize-Regierungschef Peters. Er betonte, Muslime sollten sich künftig in seinem Land wieder sicher fühlen. Die Polizei bewache jede Moschee. Der rechtsextreme Attentäter werde den Rest seines Lebens in Einzelhaft verbringen.



Der türkische Außenminister Cavusoglu erklärte, mit der Konferenz sende die Organisation für Islamische Zusammenarbeit ein starkes Signal an die Welt, dass man gegen Islamhass zusammenstehe. Die Reaktion der neuseeländischen Regierung auf den Anschlag nannte er vorbildlich.



Vor der Konferenz hatte Präsident Erdogan für Irritationen gesorgt, weil er bei Wahlkampfauftritten Ausschnitte aus dem Tätervideo gezeigt hatte.