Das Weiße Haus in Washington hat sich gegen die Darstellung gewehrt, Präsident Trump habe sich etwas zu Schulden kommen lassen.

Er habe nichts Falsches getan, es gebe keine Anklage gegen ihn, sagte seine Sprecherin Sanders. Nur weil Trumps früherer Anwalt Cohen einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen sei, bedeute das nicht, dass sich dadurch ein Verdacht gegen den Präsidenten ergebe.



Cohen hatte den Präsidenten am Dienstag vor einem Gericht in New York belastet. Es geht um Schweigegeldzahlungen an zwei Frauen, die eine Affäre mit Trump gehabt haben sollen.



Auf Twitter bezichtigte Trump Cohen indirekt der Lüge. In einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News erklärte er zudem, er habe von den Zahlungen an die Frauen erst im Nachhinein erfahren.