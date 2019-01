Nach der Havarie eines Frachters in der Nordsee sind in den Niederlanden Ermittlungen aufgenommen worden.

Nach Justizangaben arbeitet die Küstenwache dabei unter der Leitung eines Staatsanwalts mit Inspekteuren der Umwelt- und Verkehrsbehörde zusammen. Es solle geklärt werden, ob strafbare Handlungen zu der Havarie geführt hätten. Denkbar sind demnach zum Beispiel Verstöße gegen Umweltschutz-Vorschriften. Auch die Verantwortlichen für den Vorfall sollen ausfindig gemacht werden.



Das knapp 400 Meter lange Containerschiff hatte in der Nacht zum Mittwoch während eines Sturms rund 270 Container verloren. Darunter waren auch drei Behälter mit Gefahrgut. Auf den niederländischen Wattenmeerinseln wurden bislang mehr als 20 Container angespült, in deutschen Gewässern wurden zehn entdeckt. Das Schiff der Schweizer Reederei MSC liegt inzwischen in Bremerhaven.