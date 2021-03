Das vor mehreren Tagen im Suezkanal auf Grund gelaufene Container-Schiff ist komplett freigelegt worden.

Mehrere Nachrichtenagenturen schreiben mit Verweis auf die Kanalbetreiber, die "Ever Given" bewege sich wieder. Zudem hieß es, der Verkehr auf der Wasserstraße werde wieder aufgenommen.



Das 400 Meter lange und über 220.000 Tonnen schwere Containerschiff war am vergangenen Dienstag vom Kurs abgekommen und auf Grund gelaufen. Es blockierte seitdem den Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer. Zuletzt stauten sich auf beiden Seiten des Kanals Hunderte Schiffe.



Die Havarie wird nach Ansicht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft auch nach der Freilegung nachwirken. Engpässe, die bereits durch die Corona-Krise entstanden seien, seien nun verschärft worden.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.