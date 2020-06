In den Bundesländern gibt es bislang keine einheitliche Linie darüber, wie mit Reisenden aus deutschen Corona-Risikogebieten umgegangen werden soll.

Das sagte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums dem Deutschlandfunk nach Beratungen der Gesundheitsminister der Länder. Zugleich verwies er darauf, dass Niedersachsen jetzt auch einen eigenen Verordnungstext erarbeite. Mecklenburg-Vorpommern und Bayern haben bereits ein Beherbergungsverbot für Kreise verhängt, in denen es mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt. Auch Österreich warnte vor Reisen nach Nordrhein-Westfalen.



Dort gelten nach einem massiven Corona-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies strenge Auflagen für die Kreise Gütersloh und Warendorf. Ministerpräsident Laschet sagte im Düsseldorfer Landtag, die Menschen aus den betroffenen Kreisen dürften nicht öffentlich stigmatisiert werden. Ihnen werde schon mit den neuerlichen Kontaktbeschränkungen viel zugemutet. Die Polizei in Bielefeld kündigte an, ab morgen den Personal-Einsatz in Gütersloh und Warendorf zu erhöhen. Drei Hundertschaften sollen die Quarantäne-Anordnungen durchzusetzen.