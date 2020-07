Die Grünen fordern eine Reduzierung der Schweinefleischproduktion.

Deutschland brauche eine Systemwende, die die Fleischproduktion widerstandsfähiger und nachhaltiger gestalte, sagte der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Ostendorff, der Funke Mediengruppe. Die Schließung des Tönnies-Schlachthofs zeige die Verletzlichkeit eines durchgetakteten Systems, auch für die Schweinehalter.



Der Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien an der Universität Halle führte in der Sendung "Wirtschaft und Gesellschaft" des Deutschlandfunks (Audiolink) aus, eine solche Reduzierung würde zwangsläufig mit höheren Fleischpreisen einhergehen. Gleichzeitig bedürfe es strengerer Kontrollen in den Betrieben und Förderinstrumente zugunsten einer tierfreundlichen Haltung. In deutschen Schlachthöfen würden viele politische Bestimmungen bislang nicht umgesetzt.