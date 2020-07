Nach den coronabedingten Schließungen von Schlachthöfen beschäftigt sich der nordrhein-westfälische Landtag damit, was mit den Tieren geschehen soll, die in den Betrieben hätten geschlachtet werden sollen.

In einer Sondersitzung des Landwirtschaftsausschusses will die SPD-Opposition Ende der Woche Antworten von der Landesregierung. Die zunehmende Enge in den Ställen führe dazu, dass das Tierwohl Tausender Schweine immer stärker eingeschränkt werde, schrieb die SPD mit ihrem Antrag. "Die Landwirte haben Klarheit und Antworten verdient, wie es in den kommenden Wochen weiter gehen soll", forderte der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Stinka. Nach Einschätzung der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands e.V. können allein durch die Schließung des Schlachthofes von Tönnies im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück derzeit 70.000 bis 100.000 Schweine pro Woche nicht wie geplant geschlachtet werden.



Im Juni hatten sich mehr als 1.500 Mitarbeiter von Tönnies mit dem Coronavirus infiziert. Daraufhin musste Deutschlands größter Schlachthof den Betrieb einstellen.