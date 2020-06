In Nordrhein-Westfalen haben die Behörden wegen des Corona-Ausbruchs bei der Fleischfabrik Tönnies auch strenge Corona-Auflagen für den Kreis Warendorf verhängt.

Gesundheitsminister Laumann sagte, genau wie im Kreis Gütersloh würden wieder die Pandemie-Beschränkungen vom März gelten. Damit gibt es erneut Kontaktbeschränkungen. Sport in geschlossenen Räumen und Kulturveranstaltungen sind verboten. Museen, Kinos oder Bars dürfen nicht mehr öffnen. Picknicks und Grillen im Freien sind untersagt. Laut Laumann werden zudem Schulen und Kitas ab Donnerstag geschlossen. Am Vormittag hatte Ministerpräsident Laschet einen sogenannten Lockdown für den Kreis Gütersloh bis vorerst 30. Juni angekündigt. - Beim Schlachtbetrieb von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hatten sich mehr als 1.550 Beschäftigte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen ist die Zahl der positiv getesteten Personen im Kreis Gütersloh auf insgesamt 1.952 gestiegen.