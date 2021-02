Bundesgesundheitsminister Spahn sieht keine rasche Entspannung bei der Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen.

Der CDU-Politiker sagte am Abend im ARD-Fernsehen, beim Impfstoff-Gipfel sei allen Beteiligten klar geworden, dass es in diesem Quartal bis in den April hinein noch harte Wochen der Knappheit geben werde. Doch ließen sich die Lieferungen nicht beschleunigen - auch nicht mit Geld. Erst im zweiten Quartal werde es nennenswert mehr Impfstoff geben.



Der Vorstandsvorsitzende des Mainzer Herstellers Biontech, Sahin, wies Kritik an seinem Unternehmen wegen der Verzögerungen bei den Lieferungen zurück. Die nötigen Prozesse zum Hochfahren der Produktion nähmen Zeit in Anspruch. Man sei aber fast im Plan, sagte Sahin ebenfalls im ARD-Fernsehen.



Bundeskanzlerin Merkel hatte nach den gestrigen Beratungen zwischen Bund, Ländern, EU und Pharmaindustrie das Vorhaben bekräftigt, bis zum Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot zu machen. Mehrere Ministerpräsidenten äußerten sich nach dem Treffen positiv über Lieferzusagen der Hersteller. Auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßte die Ergebnisse. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte die Resultate hingegen als unzureichend. Ihr Vorstand Brysch sagte der Funke-Mediengruppe, die Konferenz sei die "Steigerung des Unverbindlichen" gewesen. So komme Deutschland nicht aus der Pandemie-Lethargie heraus.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 01.02.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 21.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 26.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 29.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 26.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 30.01.)

+ Behandlung: Wie funktioniert ein Antikörper-Medikament und wann ist es sinnvoll? (Stand 25.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 22.01.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 29.01.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.