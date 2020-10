Der mit dem Corona-Virus infizierte US-Präsident Trump hat sich für einige Tage in ein Militärkrankenhaus begeben. Er wurde mit einem Hubschrauber dorthin gebracht. Nach Angaben des Weißen Hauses soll der 74-Jährige die nächsten Tage aus den Büroräumen des Präsidenten in dem Krankenhaus arbeiten.

Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte. Trump sei guter Dinge, hieß es. Er habe milde Symptome und den Tag über gearbeitet. Er habe seine Amtsgeschäfte nicht an Vizepräsident Pence übergeben.



In einem Video, das kurz vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus veröffentlicht wurde, sagte Trump, er denke, dass es ihm sehr gut gehe.



Der US-Präsident und die ebenfalls infizierte First Lady erhielten Genesungswünsche unter anderem vom früheren Präsidenten Obama und von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Auch Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron sendeten Botschaften nach Washington.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.