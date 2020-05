Deutschland und Rumänien wollen gemeinsam die Arbeitsbedingungen von Rumänen in der Bundesrepublik verbessern.

Bundesarbeitsminister Heil und seine rumänische Amtskollegin Alexandru erklärten nach einem Treffen in Berlin, die Corona-Krise habe deutlich gemacht, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssten. Hintergrund sind die zahlreichen Coronavirus-Infektionen bei osteuropäischen Arbeitern in der Fleischindustrie. Alexandru hatte sich deshalb auch mit Landwirtschaftsministerin Klöckner getroffen. Die rumänische Arbeitsministerin verlangte, dass Arbeitsverträge bereits vor der Abreise nach Deutschland vorliegen müssten. Dies sei häufig nicht der Fall. In Rumänien selbst werde man die Beratung der Ausreisewilligen verbessern.



Arbeitsminister Heil erklärte, rumänische Arbeitskräfte hätten das gleiche Recht auf Arbeits- und Gesundheitsschutz wie alle anderen. Mit Blick auf die morgigen Kabinettsberatungen bekräftigte der SPD-Politiker seinen Willen, die Gesetze zu verschärfen.

