Das von der Bundesregierung beschlossene Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie stößt bei Gewerkschaften auf Zustimmung. DGB-Vorstandsmitglied Piel sagte dem WDR, endlich gebe es eine Grundlage, die organisierte Verantwortungslosigkeit in der Branche zu beenden.

Auch der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Adjan, begrüßte den Vorstoß von Arbeitsminister Heil. Dieser dürfe nun im Gesetzgebungsverfahren nicht verwässert werden. Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft hingegen bezeichnete den Beschluss auf seiner Internetseite als "falsch und unverhältnismäßig". Die Politik nehme die Schließung von Schlachtereien in Deutschland in Kauf - und damit den Verlust von tausenden Arbeitsplätzen. Die Neuregelung der Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche sieht neben dem Verbot von Werkverträgen auch strengere Kontrollen der Unternehmen vor. Diese sollen außerdem zu einer digitalen Arbeitszeiterfassung verpflichtet werden.



Zudem beschloss das Kabinett, Eltern, die wegen geschlossener Kitas und Schulen nicht arbeiten können, länger als bisher Lohnersatz zahlen. Danach können Mütter und Väter nun für zehn Wochen eine Entschädigung für den Verdienstausfall erhalten, Alleinerziehende bis zu 20 Wochen. Als monatliche Höchstgrenze ist ein Betrag von 2016 Euro festgelegt.

