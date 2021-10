Nach Ausschreitungen bei Protesten gegen die Corona-Politik in Italien haben mehrere Politiker ein Verbot der rechtsextremen Partei Forza Nuova gefordert.

Der Vorsitzende der Partei, Castellino, war gestern festgenommen worden, nachdem Impfgegner ein Gewerkschaftsbüro gestürmt und versucht hatten, in den Amtssitz von Ministerpräsident Draghi zu gelangen. Angeheizt wurden die Krawalle von der Forza Nuova und anderen rechten Gruppierungen. Der frühere Ministerpräsident und Parteivorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung, Conte, sagte, solch ein Verhalten dürfe man in Italien nicht akzeptieren. Der Abgeordnete Fiano von der Demokratischen Partei kündigte an, im Parlament einen Antrag einzubringen, um ein Verbot der Forza Nuova zu erwirken.



Zu den Krawallen war es gekommen, nachdem Tausende in Rom gegen die neuen Corona-Regeln demonstriert hatten. Vom 15. Oktober an müssen in Italien auch Beschäftigte im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft einen Nachweis der Impfung, der Genesung oder eines negativen Tests vorlegen.

