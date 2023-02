Der Rosenmontagszug in Köln (Oliver Berg/dpa)

Auch andere Karnevals- und Fastnachtsmetropolen an Rhein und Main feiern heute mit großen Zügen den Höhepunkt des Straßenkarnevals, etwa Düsseldorf und Mainz. - Es ist das erste Mal seit der Coronapandemie, dass die Züge wieder stattfinden können.

In diesem Jahr beschäftigen sich viele Karikaturen auf den Mottowagen mit dem Ukrainekrieg: In Düsseldorf ist Russlands Präsident Putin zu sehen, wie er in einer mit Blut gefüllten Wanne badet. Thematisiert werden zudem die Klimakrise und die Proteste im Iran.

