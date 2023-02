Der Rosenmontagszug in Köln (Oliver Berg/dpa)

Die größten Umzüge finden in Köln, Düsseldorf und Mainz statt. Die Mottowagen befassen sich unter anderem mit dem Ukrainekrieg: In Düsseldorf ist Russlands Präsident Putin zu sehen, wie er in einer mit Blut gefüllten Wanne badet. Thematisiert werden auch die Klimakrise und die Proteste im Iran.

In Halle an der Saale wurde der Rosenmontagszug abgebrochen, nachdem eine Frau aus noch ungeklärter Ursache von einem Festwagen überrollt und schwer verletzt worden war.

