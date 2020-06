Nach dem Coronavirus-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies will der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet vorerst keinen flächendeckenden Lockdown für den betroffenen Kreis Gütersloh verhängen. Solange es keinen signifikanten Übersprung des Virus auf die Bevölkerung gebe, könne man zielgerichtetere Maßnahmen ergreifen, sagte Laschet nach einem Treffen mit dem Krisenstab in Gütersloh.

Das Wichtigste sei nun die Kontaktnachverfolgung von Infizierten und die strikte Einhaltung der Quarantäne. Sowohl die Gesundheitsbehörden im Land als auch die Polizei würden verstärkt Kräfte bereitstellen. Problematisch sei die dezentrale Unterbringung der Beschäftigten auch in benachbarten Kreisen. Laschet rief die Bevölkerung darum auf, die Abstands- und Hygieneregeln gewissenhaft einzuhalten. Außerdem forderte er das Unternehmen Tönnies auf, sich an der Aufklärung des Coronaausbruchs zu beteiligen. Wie der CDU-Politiker erläuterte, sind auch Spezialisten unter anderem vom Robert-Koch-Institut vor Ort, um die genauen Ursachen zu ermitteln. Man werde prüfen, ob es Verstöße gegen den Arbeits- und Gesundheitsschutz gegeben habe.



NRW-Gesundheitsminister Laumann betonte erneut die Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen in der fleischverarbeitenden Branche zu verbessern. Man habe schon zu lange von den Missständen gewusst. Trotzdem sei nichts passiert.

Alle Mitarbeiter inzwischen getestet

Inzwischen wurden alle gut 7.000 Tests durchgeführt. Von den Befunden, die schon vorliegen, waren mehr als 1.000 positiv. Die Behörden haben alle Mitarbeiter und deren Haushaltsangehörige unter Quarantäne gestellt.



Nach Angaben eines Unternehmenssprechers arbeiten Menschen aus 87 Nationen bei Tönnies. Viele sind über Subunternehmen angestellt. Der Kreis Gütersloh hat nach eigener Angabe Hinweise, dass Beschäftigte vor Verhängung der Quarantäne in ihre Heimatländer zurückgereist sind. Der Krisenstab habe bereits Kontakt zu den jeweiligen Botschaften aufgenommen.

Quarantäne-Zone in Verl

Im Landkreis Gütersloh hat die Stadt Verl eine Quarantänezone für Mitarbeiter des Fleischbetriebs Tönnies eingerichtet. Die Maßnahme gilt für mehrere Mehrfamilienhäuser im Ortsteil Sürenheide, in denen knapp 670 Menschen wohnen. Bürgermeister Esken zufolge sind auch Personen betroffen, die anderswo arbeiten und außer der Nachbarschaft keine Berührungspunkte mit dem Fleischbetrieb haben. Dennoch müssten auch diese sich an die Auflagen halten, um die weitere Verbreitung des Coronavirus so weit wie möglich zu reduzieren.

