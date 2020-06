Die Läden bleiben offen, doch die Kontaktregeln sind strenger: In den Kreisen Gütersloh und Warendorf ist das öffentliche Leben nach dem massiven Corona-Ausbruch rund um die Fleischfabrik Tönnies wieder eingeschränkt. Inwieweit sind jetzt auch die Reisepläne der Menschen aus den beiden NRW-Kreisen betroffen?

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich nicht auf Regelungen für Reisende aus deutschen Corona-Risikogebieten verständigen können. Das sagte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministerium dem Deutschlandfunk. Es gebe keine bundeseinheitliche Regelung. Zugleich verwies er darauf, dass Niedersachsen jetzt auch einen eigenen Verordnungstext erarbeite.



Mecklenburg-Vorpommern und Bayern hatten bereits ein Beherbergungsverbot für Reisende aus den betroffenen Kreisen Gütersloh und Warendorf verhängt. In Bayern dürfen keine Menschen mehr aufgenommen werden, die aus einem Landkreis einreisen, in dem die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohner liegt. Im Kreis Gütersloh liegt dieser Wert weit über 50. Ausnahmen soll es nur für jene geben, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen könnten. Schleswig-Holstein hatte gestern angekündigt, Reisende aus betroffenen Gebieten künftig in eine zweiwöchige Quarantäne zu schicken.



Österreich hat eine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. "In Zusammenhang mit der neuerlichen Ausbreitung des Coronavirus gilt für Nordrhein-Westfalen eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) - vor Reisen nach Nordrhein-Westfalen wird gewarnt", hieß es auf der Internetseite des österreichischen Außenministeriums.

"Enormes Pandemierisiko"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet rief die übrigen Bundesländer dazu auf, negativ auf das Coronavirus getestete Urlauber aus den beiden betroffenen Kreisen willkommen zu heißen. Er habe in dieser Sache mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder (CSU) telefoniert, der klargemacht habe, dass Menschen aus Gütersloh willkommen seien, sagte Laschet. Er erwarte dies auch von anderen Bundesländern. Menschen aus Gütersloh dürften nicht stigmatisiert werden.



Laschet verteidigte zudem im Landtag in Düsseldorf sein Krisenmanagement im Fall Tönnies. "In dieser Lage muss man verantwortlich abwägen, immer wieder, jeden Tag neu", sagte der CDU-Politiker. Die Lage im Kreis Gütersloh berge ein "enormes Pandemierisiko". Er rief die Bürger in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf dazu auf, die Kreise "nur in besonderen Fällen zu verlassen". Menschen mit Reiseplänen in den bevorstehenden Sommerferien empfahl der Ministerpräsident: "Lassen Sie sich testen".



Der Gesundheitspolitiker der Linkspartei, Weinberg, sagte im Deutschlandfunk, er halte die Maßnahmen für sinnvoll. Allerdings habe man nicht schnell genug reagiert. Man hätte den gesamten Kreis direkt abriegeln sollen, betonte der stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag.

Erneut strengere Auflagen

Seit Mitternacht gelten im Landkreis Gütersloh und im Nachbarkreis Warendorf in Nordrhein-Westfalen wieder strenge Auflagen: Im öffentlichen Raum dürfen nun nur noch zwei Menschen oder Menschen aus einem Familien- oder Haushaltsverbund zusammentreffen. Zudem sollen eine Reihe von Freizeitaktivitäten unterbleiben. So müssen den Angaben zufolge Museen, Kinos, Fitnessstudios, Hallenschwimmbäder und Bars vorübergehend geschlossen werden.



Bundesgesundheitsminister Spahn hält die Corona-Maßnahmen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf für unvermeidbar. Der CDU-Politiker sagte im ARD-Fernsehen, er verstehe den Unmut der Menschen in den betroffenen Gebieten. Aber es sei wichtig, entschieden zu handeln, um die Infektionen einzudämmen. "Das werden jetzt harte ein bis zwei Wochen", so Spahn. Er verstehe sehr gut, dass es in der betroffenen Region jetzt Enttäuschung und Wut gebe. Aber die Maßnahmen dienten dem Schutz aller.



Die Vorschriften für die neuen Einschränkungen gelten zunächst für eine Woche bis zum 30. Juni. Mit Inkrafttreten sollen auch die Corona-Tests in den beiden Landkreisen deutlich ausgeweitet werden.

