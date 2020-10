US-Präsident Trump hat nach seiner Covid-19-Erkrankung den Wahlkampf wieder aufgenommen.

Er trat vor Anhängern am Orlando Sanford International Airport in Florida auf. Sein Arzt erklärte, Trump sei an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen negativ auf das Corona-Virus getetstet worden. Er sei nicht mehr ansteckend. In Florida erklärte Trump, er fühle sich stark. In den kommenden Tagen plant er weitere Wahlkampfauftritte in Pennsylvania und Iowa.



Rund drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl haben bereits mehr als zehn Millionen Bürger ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Das geht aus Zahlen des US Elections Project der Universität von Florida hervor, das auf die Observation der Wahl spezialisiert ist. Nach Angaben des Projekts ist diese Zahl um ein Vielfaches höher als drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl von 2016.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.