Der FDP-Digitalpolititiker Höferlin fordert angesichts der jüngsten Cyberattacken einen Ausbau des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI.

Höferlin sagte der Funke Mediengruppe, das BSI müsse aus dem Innenministerium herausgelöst werden. In einem zweiten Schritt solle es dann in seiner Funktion als Meldestelle für Sicherheitslücken und Gefahrenabwehr ausgebaut werden. Der Bundesregierung warf Höferlin vor, das Thema Cybersicherheit nicht ernst genommen zu haben. Was man nun brauche, sei ein kooperativer Ansatz zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Höferlin ist auch Vorsitzender des Digitalausschusses im Bundestag.



Das BSI hatte zuletzt mitgeteilt, dass von der jüngsten erpresserischen Cyberattacke auf ein US-Unternehmen auch deutsche Firmen betroffen sind, darunter zwei IT-Dienstleister.

