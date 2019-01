Im Südosten Brasiliens hat es im Zusammenhang mit dem Dammbruch fünf Festnahmen gegeben.

Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaften handelt es sich um drei Angestellte des Bergbaukonzerns Vale und die beiden Ingenieure, die für den deutschen TÜV Süd tätig waren. Das bestätigte auch der TÜV. Die beiden Mitarbeiter sollen Ende September die Stabilität des Damms bestätigt haben. Nach weiteren sieben Beschuldigten werde gefahndet. Ermittelt werde wegen Mordverdachts, Dokumentenfälschung und Umwelt-Verbrechen.



Der Damm der Eisenerzmine im Bundesstaat Minas Gerais war am vergangenen Freitag gebrochen. Eine Schlammlawine begrub nahe gelegene Siedlungen unter sich. Bisher wurden 65 Todesopfer geborgen, etwa 300 Menschen werden vermisst. Die Feuerwehr nannte es zuletzt "sehr unwahrscheinlich", noch Überlebende zu finden.



Die Rettungskräfte werden von israelischen Soldaten unterstützt, so etwa mit Geräten zur Ortung von Mobiltelefonen im Schlamm. Der Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Brumadinho gab dem Bergwerksbetreiber Vale die Schuld für das Unglück vor drei Tagen und sprach von Fahrlässigkeit und Inkompetenz.



Der TÜV Süd will die Ermittlungen unterstützen und betont, es seien nach jetzigem Kenntnisstand keine Mängel festgestellt worden. Das Hilfswerk Misereor verlangte Aufklärung über eine mögliche Mitverantwortung deutscher Institutionen und Firmen. Die Naturschutzorganisation WWF erklärte, der Dammbruch zeige, welch unfassbares Leid der Abbau von Rohstoffen verursachen könne.



Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel übermittelten Brasiliens Staatschef Bolsonaro gestern schriftlich ihre Anteilnahme.