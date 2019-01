Im Südosten Brasiliens hat es im Zusammenhang mit dem Dammbruch fünf Festnahmen gegeben.

Die Staatsanwaltschaften in Sao Paulo und Minas Gerais teilten mit, es handele sich um drei Angestellte des Bergbaukonzerns Vale und zwei Ingenieure. Sie waren für den deutschen TÜV Süd tätig und sollen Ende September die Stabilität des Damms bestätigt haben. Nach weiteren sieben Beschuldigten werde gefahndet. Ermittelt werde wegen Mordverdachts, Dokumentenfälschung und Umwelt-Verbrechen.



Vor dem Hauptquartier des Unternehmens in Rio de Janeiro demonstrierten Aktivisten. Auf Transparenten wurde Vale Mord vorgeworfen.



Der Damm der Eisenerzmine im Bundesstaat Minas Gerais war am vergangenen Freitag gebrochen. Eine Schlammlawine begrub nahe gelegene Siedlungen unter sich. Bisher wurden 65 Todesopfer geborgen, etwa 300 Menschen werden vermisst.