Die EU-Kommission hat vor dem Hintergrund des Datendiebstahls in Deutschland zu mehr europäischer Zusammenarbeit bei der IT-Sicherheit aufgerufen.

Der zuständige EU-Kommissar King sagte der Zeitung "Die Welt", zwar liege die Verantwortlichkeit bei den nationalen Regierungen und Behörden. Doch könne der Kampf gegen solche Bedrohungen nicht von den einzelnen Ländern isoliert geführt werden. Hier biete die EU einen echten Mehrwert, meinte der Brite. So seien relevante Daten oft in anderen Ländern gespeichert. Um dem Recht zur Durchsetzung zu verhelfen, sei daher ein schneller Zugang zu elektronischen Beweismitteln in anderen Rechtssystemen nötig.



Bundesinnenminister Seehofer hatte gestern ein neues IT-Sicherheitsgesetz sowie weitere Maßnahmen als Reaktion auf den Diebstahl von Daten hunderter Politiker, Journalisten und Künstler durch einen 20-jährigen Schüler angekündigt.