Die Digital-Expertin von Bündnis 90/Die Grünen, Rößner, ruft im Zusammenhang mit dem jüngsten Datenskandal zu mehr Vorsicht im Internet auf.

Sie sagte im Deutschlandfunk, um die IT-Sicherheit in Deutschland sei es nicht gut bestellt. Dass zuletzt private Daten von eintausend Politikern und Prominenten illegal kopiert und veröffentlicht worden seien, sollte man als letzten Warnschuss ansehen, so Rößner. Sie sieht Computernutzer in der Pflicht, ihre Accounts zu schützen, etwa durch bessere Passwörter und Maßnahmen wie die so genannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Regierung müsse dabei Rahmenbedingungen für mehr Sicherheit im Netz schaffen. Bekannte Sicherheitslücken in Software, so Rößner, müssten geschlossen werden, der Staat dürfe sie nicht offenhalten und für Strafverfolgung nutzen.



Gestern wurde bekannt, dass ein 20-jähriger Schüler aus Mittelhessen gestanden hat, die Daten veröffentlicht zu haben. Bundesinnenminister Seehofer kündigte ein neues IT-Sicherheitsgesetz sowie weitere Maßnahmen an.