Der Google-Mutterkonzern Alphabet schließt nach einem Datenleck das soziale Netzwerk Google Plus für Verbraucher.

Private Nutzer können Google noch bis August verwenden - dann ist Schluss. Hintergrund der Entscheidung ist eine Sicherheitslücke, von der bis zu 500.000 Nutzerkonten betroffen waren, wie der Konzern mitteilte. Externe Entwickler hatten demnach grundsätzlich Zugriff auf Profildaten - allerdings ist unklar, ob die Entwickler das auch wussten und ausgenutzt hätten.



Sicher ist: In der Pressemitteilung von Google heißt es, man könne nur für die zurückliegenden zwei Wochen sprechen, da man die entsprechenden Daten nicht länger speichere. Zitat: "Das bedeutet, wir können nicht bestätigen, welche Nutzer von diesem Fehler betroffen waren."



Das Wall Street Journal schreibt, dass die Entwickler von März 2015 bis März 2018 auf Daten zugreifen konnten. Dann sei der Fehler behoben worden. Der Zeitung zufolge entschloss Google sich aus Sorge über mögliche intensive Nachforschungen durch Regulierungsbehörden dazu, das Leck zunächst nicht publik zu machen. Auch die Angst vor Imageverlust spielte wohl eine Rolle. Offenbar wurde in einem internen Memo auch auf den Fall Facebook und Cambridge Analytica hingewiesen, wo Daten von vielen Millionen Nutzern missbraucht wurden.



Die Firmenvariante von Google Plus bleibt laut Pressemitteilung erhalten - nicht zuletzt, weil Google damit selbst arbeitet.