In Berlin protestieren tausende Menschen gegen Antisemitismus und Rassismus.

Die Teilnehmenden versammeln sich unter dem Motto "Kein Fussbreit!" und starteten mit einer Schweigeminute für die Opfer des rechtsextremistisch motivierten Anschlages in Halle an der Saale. An der Kundgebung nimmt auch der Berliner Bischof Dröge teil. Er sagte laut Vorabmeldung, auch die Kirchen dürften nicht nachlassen, die christlichen Werte gegen Menschenfeindlichkeit zu verteidigen. Außerdem forderte Dröge Verfassungsschutz und Sicherheitskräfte auf, konsequenter gegen rechte Netzwerke und rechtspopulistische Funktioniäre vorzugehen.



Initiiert wurde der Protestzug von dem Bündnis "Unteilbar", Ziel ist die Neue Synagoge in Berlin-Mitte. Insgesamt werden rund 10.000 Menschen erwartet.